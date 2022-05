Formula 1, a Montecarlo prima fila tutta Ferrari: Leclerc in pole davanti a Sainz. Terzo Sergio Perez (Di sabato 28 maggio 2022) prima fila tutta Ferrari a Montecarlo. Charles Leclerc conquista la pole del Gp di Monaco (la 14ma in carriera) precedendo la rossa di Carlos Sainz. In seconda fila le Red Bull di Sergio Perez e Verstappen. Le qualifiche si sono interrotte a 30 secondi dal termine per bandiera rossa a causa di un testa coda di Perez andato a muro all’ingresso del tunnel e Sainz che, non riuscendo a frenare in tempo, è andato a sbattere contro la macchina del messicano. Sia Verstappen che Leclerc sono stati quindi costretto a fermarsi abortendo il giro conclusivo. A muro anche Fernando Alonso. Per Charles Leclerc è seconda pole position ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022). Charlesconquista ladel Gp di Monaco (la 14ma in carriera) precedendo la rossa di Carlos. In secondale Red Bull die Verstappen. Le qualifiche si sono interrotte a 30 secondi dal termine per bandiera rossa a causa di un testa coda diandato a muro all’ingresso del tunnel eche, non riuscendo a frenare in tempo, è andato a sbattere contro la macchina del messicano. Sia Verstappen chesono stati quindi costretto a fermarsi abortendo il giro conclusivo. A muro anche Fernando Alonso. Per Charlesè secondaposition ...

