Durissimo colpo per Ilary Blasi! La notizia purtroppo è appena arrivata: c’entra Mara Venier (Di sabato 28 maggio 2022) Non ci si aspettava qualcosa di diverso, ma Ilary Blasi è costretta ad incassare la notizia ed è Mara Venier ad essere diventata centrale La conduttrice romana è scesa nuovamente in campo, come di consueto, con l’Isola dei Famosi ma le notizie che ne derivano non sono confortanti. D’altra parte il confronto con Mara Venier L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Non ci si aspettava qualcosa di diverso, maBlasi è costretta ad incassare laed èad essere diventata centrale La conduttrice romana è scesa nuovamente in campo, come di consueto, con l’Isola dei Famosi ma le notizie che ne derivano non sono confortanti. D’altra parte il confronto conL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

no_question_1 : Il M5s è accanto ai lavoratori della scuola e sa quali sono le reali problematiche. Il ministro Bianchi sta per sfe… - quertwit : @brunolonghi7 @ivanperisic44 @SpursOfficial @Inter Colpo durissimo per l'inter, perde il suo giocatore migliore - frankfranfranco : RT @rocselli: Azovstal ha cambiato il volto della guerra…ora se cadesse Odessa, Putin si fermerebbe…ma per la Ue sarà un colpo durissimo…n… - GPTurchi : RT @rocselli: Azovstal ha cambiato il volto della guerra…ora se cadesse Odessa, Putin si fermerebbe…ma per la Ue sarà un colpo durissimo…n… - rocselli : Azovstal ha cambiato il volto della guerra…ora se cadesse Odessa, Putin si fermerebbe…ma per la Ue sarà un colpo d… -