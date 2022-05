CorSport: per Osimhen non sono ancora arrivate offerte da 110 milioni (Di sabato 28 maggio 2022) Victor Osimhen è sul mercato. Se dovesse arrivare un’offerta per 100 milioni, lascerebbe il Napoli. Ma per ora, scrive il Corriere dello Sport, non è arrivata nessuna proposta concreta dai club che seguono il nigeriano. “Il club, insomma, resta in attesa e per il momento esclude che i corteggiatori interessati abbiano recapitato proposte interessanti”. Il Napoli dovrebbe ritrovarlo l’8 luglio per il ritiro di Dimaro. Per ora Osimhen ha deciso di saltare il tour della Nigeria negli Stati Uniti per motivi di carattere personale, ma parteciperà alle due gare di qualificazione alla Coppa d’Frica, il 9 e il 13 giugno. “Poi una dose più intensa di ferie e prossimo appuntamento ufficiale già in agenda: venerdì 8 luglio. Ovvero, il giorno della partenza del Napoli per il Trentino, per la Val di Sole. Per il ritiro. Allo stato attuale, Osi è il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) Victorè sul mercato. Se dovesse arrivare un’offerta per 100, lascerebbe il Napoli. Ma per ora, scrive il Corriere dello Sport, non è arrivata nessuna proposta concreta dai club che seguono il nigeriano. “Il club, insomma, resta in attesa e per il momento esclude che i corteggiatori interessati abbiano recapitato proposte interessanti”. Il Napoli dovrebbe ritrovarlo l’8 luglio per il ritiro di Dimaro. Per oraha deciso di saltare il tour della Nigeria negli Stati Uniti per motivi di carattere personale, ma parteciperà alle due gare di qualificazione alla Coppa d’Frica, il 9 e il 13 giugno. “Poi una dose più intensa di ferie e prossimo appuntamento ufficiale già in agenda: venerdì 8 luglio. Ovvero, il giorno della partenza del Napoli per il Trentino, per la Val di Sole. Per il ritiro. Allo stato attuale, Osi è il ...

