Claudio Santamaria: "Ho sempre avuto il desiderio di paternità" (Di sabato 28 maggio 2022) Claudio Santamaria questa volta ha detto sì a Verissimo da solo, senza Francesca Barra, ma guardando le immagini della sua famiglia, quelle del battesimo della loro piccolina si commuove. Da quando c'è Francesca Barra nella sua vita ha più voglia di parlare, di raccontarsi, di spiegare a tutti com'è la sua vita, la sua famiglia. A Silvia Toffanin Claudio Santamaria mostra le sue emozioni, pur sempre timido ma c'è qualcosa di diverso, adesso non sfugge più, accette le interviste, ha voglia di raccontare e spiega cosa è cambiato. "Secondo me quando incontri la tua persona nella vita hai voglia di dirlo a tutti e di comunicare la tua felicità al mondo perché speri che questo amore possa fare sperare gli altri – Santamaria non può non raccontare del loro amore – Noi ci sosteniamo a vicenda ...

