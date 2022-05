Classifica Giro d’Italia 2022, ventesima tappa: Carapaz in crisi, Hindley in maglia rosa. Vincenzo Nibali 4° (Di sabato 28 maggio 2022) La ventesima tappa del Giro d’Italia 2022 prevedeva le durissime del Passo San Pellegrino, Stelvio e Marmolada (arrivo al Passo Fedaia). Ultima frazione di montagna, che serviva a definire la Classifica generale alla vigilia della decisiva cronometro conclusiva in programma domani a Verona. Jai Hindley ha attaccato quando mancavano 5 km al traguardo, nel tratto più duro della salita. L’australiano ha letteralmente lasciato sul posto Richard Carapaz, la maglia rosa è andata in crisi e ha perso il simbolo del primato. Jai Hindley, che stamattica accusava un ritardo di appena 3 secondi dal sudamericano, è balzato in testa alla graduatoria e ha ipotecato la conquista del titolo. L’alfiere ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Ladelprevedeva le durissime del Passo San Pellegrino, Stelvio e Marmolada (arrivo al Passo Fedaia). Ultima frazione di montagna, che serviva a definire lagenerale alla vigilia della decisiva cronometro conclusiva in programma domani a Verona. Jaiha attaccato quando mancavano 5 km al traguardo, nel tratto più duro della salita. L’australiano ha letteralmente lasciato sul posto Richard, laè andata ine ha perso il simbolo del primato. Jai, che stamattica accusava un ritardo di appena 3 secondi dal sudamericano, è balzato in testa alla graduatoria e ha ipotecato la conquista del titolo. L’alfiere ...

