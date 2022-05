Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per la fascia: occhi sullo spagnolo (Di sabato 28 maggio 2022) Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per la fascia. Il club lo vende e i bianconeri vanno a caccia dell’esterno spagnolo La Juve è concentrata sul Calciomercato per cercare un giocatore di fascia che possa sostituire Alex Sandro, dato come sicuro partente. Un’occasione nuova potrebbe arrivare dal Benfica. Secondo quanto scrive Report, quotidiano del Portogallo, infatti, il club lusitano avrebbe deciso di mettere in vendita il terzino classe 1996 Grimaldo perché sarebbe contento del suo comportamento fuori dal campo. Lo spagnolo è stato accostato in passato ai bianconeri, che potrebbero fare un nuovo tentativo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022)diper la. Il club lo vende e i bianconeri vanno a caccia dell’esternoLaè concentrata sulper cercare un giocatore diche possa sostituire Alex Sandro, dato come sicuro partente. Un’occasione nuova potrebbe arrivare dal Benfica. Secondo quanto scrive Report, quotidiano del Portogallo, infatti, il club lusitano avrebbe deciso di mettere in vendita il terzino classe 1996 Grimaldo perché sarebbe contento del suo comportamento fuori dal campo. Loè stato accostato in passato ai bianconeri, che potrebbero fare un nuovo tentativo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

