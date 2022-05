Bombe e pistole nascoste in casa, arrestati Franco e Aniello Apicella (Di sabato 28 maggio 2022) nascoste in un appartamento di corso Mazzini a Cava de’ Tirreni 4 Bombe carta artigianali e 5 pistole con munizionamento che per gli inquirenti sarebbero servizi a compiere attentati e ulteriori azioni malavitose a danno di imprenditori e attività commerciali. In manette il 49enne Franco Apicella, alias ‘o cravunar, e il figlio incensurato Aniello di 21 anni. Entrambi sono finiti in carcere a Fuorni con l’accusa di detenzione di materiale esplodente e possesso illegale di armi da sparo con relative munizioni di vario calibro. Le condizioni dei due potrebbero aggravarsi se quel materiale trovato avesse in qualche modo avuto a che fare con gli ultimi attentati che si sono susseguiti a Nocera Inferiore. Azioni criminose contro attività commerciali eseguite sia a colpi di pistola che a ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 maggio 2022)in un appartamento di corso Mazzini a Cava de’ Tirreni 4carta artigianali e 5con munizionamento che per gli inquirenti sarebbero servizi a compiere attentati e ulteriori azioni malavitose a danno di imprenditori e attività commerciali. In manette il 49enne, alias ‘o cravunar, e il figlio incensuratodi 21 anni. Entrambi sono finiti in carcere a Fuorni con l’accusa di detenzione di materiale esplodente e possesso illegale di armi da sparo con relative munizioni di vario calibro. Le condizioni dei due potrebbero aggravarsi se quel materiale trovato avesse in qualche modo avuto a che fare con gli ultimi attentati che si sono susseguiti a Nocera Inferiore. Azioni criminose contro attività commerciali eseguite sia a colpi di pistola che a ...

