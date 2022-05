Berlinguer, il rosso non tira più. Rovinoso flop su Rai3 e una conferma: la sinistra italiana non c'è più (Di sabato 28 maggio 2022) Sì, quando c'era Berlinguer la sinistra comunista prendeva percentuali più che dignitose. Sì, quando c'era Berlinguer, non ci si doveva accontentare di cifre da prefisso telefonico, o quasi. Ma ora che Berlinguer non c'è più anche i programmi che lo celebrano in modo a dir poco stucchevole restano inchiodati a numeri sotto la soglia di sbarramento della competitività televisiva. Nel fiume di retorica commemorativa che ha inondato il piccolo schermo in occasione del centenario della nascita del segretario del Pci, la Rai ha rivoluzionato il palinsesto pensando a contenitori ad hoc, speciali serali, spazi di approfondimento. Credeva di poter fare bingo in termini di ascolti, magari solleticando il sentimento della nostalgia dei vecchi di sinistra, e contando sulla volontà di emulazione dei giovani che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Sì, quando c'eralacomunista prendeva percentuali più che dignitose. Sì, quando c'era, non ci si doveva accontentare di cifre da prefisso telefonico, o quasi. Ma ora chenon c'è più anche i programmi che lo celebrano in modo a dir poco stucchevole restano inchiodati a numeri sotto la soglia di sbarramento della competitività televisiva. Nel fiume di retorica commemorativa che ha inondato il piccolo schermo in occasione del centenario della nascita del segretario del Pci, la Rai ha rivoluzionato il palinsesto pensando a contenitori ad hoc, speciali serali, spazi di approfondimento. Credeva di poter fare bingo in termini di ascolti, magari solleticando il sentimento della nostalgia dei vecchi di, e contando sulla volontà di emulazione dei giovani che si ...

