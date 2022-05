Andrea Bocelli | addio a mamma Edi | l’annuncio toccante su Instagram

Leggi su dilei

(Di sabato 28 maggio 2022) Arriva come un fulmine a ciel sereno la tristissima notizia:ha annunciato sui social la scomparsa di sua madre, la signora Edi Aringhieri. Legatissima alla splendida famiglia che aveva creato accanto a suo marito Sandro, se n’è andata nelle scorse ore lasciando un immenso vuoto nei suoi figli e in tutte le persone che l’hanno amata., l’Edi “È con grande dolore che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieridi. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi” – si legge in una breve nota rilasciata sul profilodel celebre tenore – “Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere suo ...