Uomini e Donne, Gianni Sperti smaschera Matteo Farnea: dure accuse al corteggiatore (Di venerdì 27 maggio 2022) Da quando è arrivato nello studio di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore della tronista Veronica Rimondi, che sin dall’inizio ha mostrato una spiccata preferenza nei suoi confronti, il bel Matteo Farnea ha destato i sospetti di Gianni Sperti. L’apparente perfezione e il corteggiamento quasi impeccabile del ragazzo non ispirano fiducia all’opinionista, che contrariamente alla collega Tina Cipollari, preferisce di gran lunga l’altro corteggiatore di Veronica, Andrea Della Cioppa. Volto noto di Uomini e Donne: “Lì succede di tutto, ho ricevuto minacce pesanti” Uno dei personaggi più in vista del trono over di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 maggio 2022) Da quando è arrivato nello studio dinelle vesti didella tronista Veronica Rimondi, che sin dall’inizio ha mostrato una spiccata preferenza nei suoi confronti, il belha destato i sospetti di. L’apparente perfezione e il corteggiamento quasi impeccabile del ragazzo non ispirano fiducia all’opinionista, che contrariamente alla collega Tina Cipollari, preferisce di gran lunga l’altrodi Veronica, Andrea Della Cioppa. Volto noto di: “Lì succede di tutto, ho ricevuto minacce pesanti” Uno dei personaggi più in vista del trono over di ...

Advertising

matteosalvinimi : L’Aquila, con squadra Lega, a sostegno del candidato sindaco Biondi, donne e uomini pronti a prendersi cura della p… - meb : Lo #sport ha un potere enorme: rappresenta un esempio per tanti bambini e bambine. Per questo ha una responsabilità… - ale_dibattista : #OstinatieContrari podcast con personaggi in lotta per la giustizia, per la cultura, per la verità. Uomini e donne… - Stasera_in_TV : LA 5: (23:20) Uomini e Donne (Talk Show) #StaseraInTV 27/05/2022 #SecondaSerata @social_mediaset #La5 - MauryNidielli : Uomini e Donne nel 2032 : ' Riccardo ... ma tu cosa provi per Ida ? ' #uominiedonne -