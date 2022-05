Un batterio aiuta a stoccare l' idrogeno

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) -l'energia in maniera sicura grazie ad una biobatteria. E' possibile grazie al processo scoperto dai microbiologi della Goethe University di Francoforte, che si basa sulla combinazione die anidride carbonica per formare acido formico (HCOOH). A temperatura ambiente, il composto si presenta in forma liquida, facile dae trasportare, prima di estrarre nuovamente l'. Il segreto di questa biobatteria è l'utilizzo di un piccolomarino noto come “Acetobacterium woodii”, che si nutre normalmente di anidride carbonica metabolizzandola in acido formico con l'ausilio dell', rendendo così reversibile la reazione chimica e dando quindi la possibilità per l'accumulo e il rilascio di H2.