**Ucraina: Chiesa ortodossa ucraina di Mosca dichiara indipendenza da quella russa** (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio del Patriarcato della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca (Uoc) ha dichiarato "piena indipendenza" dalla Chiesa ortodossa russa. Lo riportano diversi media russi e ucraini. La Uoc di Mosca ha "condannato la posizione del patriarca di Mosca Kirill e la guerra della Russia contro l'ucraina", ed ha "invitato le parti a continuare i negoziati". Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio del Patriarcato delladel Patriarcato di(Uoc) hato "piena" dallarussa. Lo riportano diversi media russi e ucraini. La Uoc diha "condannato la posizione del patriarca diKirill e la guerra della Russia contro l'", ed ha "invitato le parti a continuare i negoziati".

