Trent'anni dalla strage di Capaci: tanti studenti in ricordo di Falcone (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Sulle gambe di tanti studenti e studentesse bergamaschi hanno camminato le idee di Giovanni Falcone. Sono state numerose le iniziative nelle scuole che si sono susseguite durante la giornata della commemorazione dei Trent'anni dalla strage di Capaci, segno che molte cose sono cambiate in meglio, da Palermo a Bergamo, e che il sentimento di ribellione e impegno è forte tra i giovanissimi, soprattutto se consideriamo che fino a qualche anno fa non si parlava di mafia al Nord e il fenomeno veniva sottovalutato. Oggi, invece, sono proprio quelle regioni, Lombardia, Emilia, Liguria, Val D'Aosta, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, che per decenni credevano di essere immuni, a costituire il centro nevralgico degli interessi economici di organizzazioni criminali, ...

Costanzo : Per i trent’anni dalla stage di Capaci Nicola Gratteri vuole mettere in luce l’ipocrisia di alcune celebrazioni ant… - Palazzo_Chigi : Draghi: A trent’anni dalla #StragediCapaci, il Governo ricorda con profonda commozione #GiovanniFalcone, la moglie… - matteosalvinimi : #23maggio 1992. Trent’anni dalla strage di Capaci. Onore alla memoria, all’esempio e alla testimonianza del giudic… - Iil30396384 : RT @Costanzo: Per i trent’anni dalla stage di Capaci Nicola Gratteri vuole mettere in luce l’ipocrisia di alcune celebrazioni antimafia… #M… - Lorellastelle : RT @Costanzo: Per i trent’anni dalla stage di Capaci Nicola Gratteri vuole mettere in luce l’ipocrisia di alcune celebrazioni antimafia… #M… -

