Riciclo creativo e fai da te con vecchie Calze a Rete (Di venerdì 27 maggio 2022) Siete amanti del bricolage o fai da te? Allora questo è l’articolo che fa per voi, soprattutto se state cercando il modo di creare voi stessi una lampada dallo stile d’altri tempi, ma con i materiali che avete a disposizione in questo periodo. Per realizzare questa speciale lampada da poter illuminare con luci del colore che preferite vi occorre: 1 barattolo di vetro corda 1 vaso di plastica luci a batteria Calze a Rete nere 1 lucidante trasparente da passare sopra la vernice colla a caldo 1 sottovaso piccolo 1 vernice acrilica nera 1 coperchio per il barattolo di vetro Procedimento Prendete il vaso e con un cutter ritagliate il bordo superiore ricurvo e nella parte sottostante tutte le parti di plastica sporgenti. Poi verniciate con l’utilizzo di un pennello e di una spugnetta adatta, tutto il vaso. Fate la stessa cosa con il sottovaso. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 maggio 2022) Siete amanti del bricolage o fai da te? Allora questo è l’articolo che fa per voi, soprattutto se state cercando il modo di creare voi stessi una lampada dallo stile d’altri tempi, ma con i materiali che avete a disposizione in questo periodo. Per realizzare questa speciale lampada da poter illuminare con luci del colore che preferite vi occorre: 1 barattolo di vetro corda 1 vaso di plastica luci a batterianere 1 lucidante trasparente da passare sopra la vernice colla a caldo 1 sottovaso piccolo 1 vernice acrilica nera 1 coperchio per il barattolo di vetro Procedimento Prendete il vaso e con un cutter ritagliate il bordo superiore ricurvo e nella parte sottostante tutte le parti di plastica sporgenti. Poi verniciate con l’utilizzo di un pennello e di una spugnetta adatta, tutto il vaso. Fate la stessa cosa con il sottovaso. ...

Advertising

ZerounoTv : Riciclo creativo bastoncini del gelato: scopri come riutilizzarli per farne portapenne, vasetti, segnalibri - annamariamoscar : Se hai dei vecchi centrini che non utilizzi, ispirati a queste originali idee di riciclo creativo - ZerounoTv : Riciclo creativo rastrelli: è incredibile quello che puoi realizzare, dai portaoggetti alle ghirlande - VercesiErnesto : RT @annamariamoscar: Riciclo creativo rastrelli: è incredibile quello che puoi realizzare, dai portaoggetti alle ghirlande - annamariamoscar : Riciclo creativo rastrelli: è incredibile quello che puoi realizzare, dai portaoggetti alle ghirlande -