Rai: tutto rivoluzionato nella prossima stagione, ecco chi va e chi viene (Di venerdì 27 maggio 2022) In fase di studio il palinsesto Rai per la prossima stagione: rivoluzione in arrivo, ecco chi va via e chi invece arriverà Con l’arrivo dell’Estate, si inizia a studiare quella che sarà la prossima stagione in casa Rai. Il nuovo palinsesto verrà presentato tra agosto e settembre, ma già da ora si avvicendano numerose voci L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 27 maggio 2022) In fase di studio il palinsesto Rai per la: rivoluzione in arrivo,chi va via e chi invece arriverà Con l’arrivo dell’Estate, si inizia a studiare quella che sarà lain casa Rai. Il nuovo palinsesto verrà presentato tra agosto e settembre, ma già da ora si avvicendano numerose voci L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

SintagmaToi : @ambraangiolinir @RaiUno Per una fiction tutto questo? Ettari di macchia mediterranea bruciata, un danno inestimab… - MAUPAP : @Margelletti @Michela_soy @agorarai @rai3 Non ho offeso nessuno, ho semplicemente detto che bisogna dire la verità.… - binbeombam : @gottneocore praticamente stavano girando una fiction Rai sulla protezione civile e accendono un fuoco (su un'isola… - FabGiagnoni : RT @oldpaolo: La #sinistra dovrebbe rabbrividire nel vedere #Rondolino che al #tg1 #RAI ricorda #Berlinguer. Per i padroni del vapore va be… - cettagaro : @carloemme50 @Misurelli77 Infatti e'una vergogna fare esibire personaggii simili e proporli come esempi da emulare… -