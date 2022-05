PSG | Navas e Sergio Ramos non sono sul mercato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il PSG non intende privarsi di, nonostante le poche presenze del primo e il dualismo con Donnarumma per il secondo Il PSG non intende privarsi di Keylorper la prossima stagione, considerati fondamentali per il progetto dei parigini. A riferirlo è il quotidiano Le Parisien, che parla del loro valore nel lavoro quotidiano del club. I due non vengono però da una grande stagione:ha dovuto dividere infatti il ruolo con Donnarumma, creando non pochi malumori ad entrambi, mentre il difensore ha giocato appena 13 partite in totale. L'articolo proviene da Calcio News 24.