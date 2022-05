Pd | Letta | “Mai con Fdi | basta con cose strampalate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi con Fdi non abbiamo nulla a che fare e mai avremo nulla a che fare, mai nessuna forma di alleanza di nessun tipo. Lo dico perché ogni tanto sui giornali leggoe non voglio ci siano dubbi”. Così il segretario del Pd Enrico, con Nicola Fratoianni a un’iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta. “Noi l’anno prossimo faremo una coalizione insieme per battere le destre, vinceremo e daremo all’Italia un governo democratico e progressista per un’Italia moderna e inclusiva, quella in cui vogliamo vivere domani”. “Noi sappiamo benissimo cosa vorrebbe dire se noi non fossimo in grado di costruire una coalizione larga e vincente: l’alternativa non sarebbe Draghi, no. Sarebbe il primo vero governo della destra guidato da Salvini o Meloni. Il che renderebbe ...