Nyt: “Usa, Europa e Ucraina divise su come dovrebbe finire la guerra” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti, l’Unione Europea e l’Ucraina non sono d’accordo su come dovrebbe finire la guerra della Russia. Lo scrive il New York Times, secondo cui, dopo tre mesi di “notevole unità” in risposta all’invasione russa, che ha portato alla fornitura di armi all’Ucraina e a un’ampia gamma di sanzioni finanziarie, c’è una crescente spaccatura sul da farsi nel prossimo futuro. Mentre, da una parte, gli Stati Uniti definiscono la Russia un paese emarginato che deve essere tagliato fuori dall’economia mondiale, altri paesi, per lo più in Europa, avvertono del pericolo di isolamento e umiliazione del leader del Cremlino. Inoltre, le ambizioni di Washington durante la guerra sono cresciute. Quello che è emerso come un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti, l’Unione Europea e l’non sono d’accordo suladella Russia. Lo scrive il New York Times, secondo cui, dopo tre mesi di “notevole unità” in risposta all’invasione russa, che ha portato alla fornitura di armi all’e a un’ampia gamma di sanzioni finanziarie, c’è una crescente spaccatura sul da farsi nel prossimo futuro. Mentre, da una parte, gli Stati Uniti definiscono la Russia un paese emarginato che deve essere tagliato fuori dall’economia mondiale, altri paesi, per lo più in, avvertono del pericolo di isolamento e umiliazione del leader del Cremlino. Inoltre, le ambizioni di Washington durante lasono cresciute. Quello che è emersoun ...

Advertising

sdav1986 : @Swiso49er @HerberMax @RSInews Non farmi dire che non ho detto. Per favore. Gli unici che perdono credibilita ogni… - freedomsempre68 : NY Times scrive chiaram.che è tempo di passare a valutaz.realist. evidenz. che dovrebbe essere chiaro a Zelensky ch… - ferdinandocorte : @Dom90Vit @Sofiajeanne @lucatelese Prima il Vietnam per gli odiati USA poi l’Afghanistan per l’amata URSS. Ora l’Uc… - igorbrickil5S : @valigiablu @gianlucalfieri Quanti fascisti ha glorificato il NYT perché alleati degli USA, quanto è demenziale acc… - RItaliaN21 : Orsini: “Sono gli Usa che vogliono fare la guerra, l’ha scritto anche il NYT. L’Italia prende le distanze” (Video): -