Monza-Pisa 2-1, Playoff Serie B: i toscani accorciano nel recupero (Di venerdì 27 maggio 2022) Il primo atto della finale dei Playoff di Serie B si è concluso con il triplice fischio di ieri sera. Sono stati i padroni di casa del Monza a prevalere sugli ospiti del Pisa al termine di un match giocato sicuramente meglio dai biancorossi che non sono riusciti, però, a piazzare il definitivo colpo del ko. I nerazzurri, spesso vicini al baratro, sono riemersi da un risultato fortemente negativo nel recupero, quando il colpo di testa assestato da Berra ha regalato una chance, ormai insperata, alla troupe toscana. Domenica il secondo atto di questa finalissima su centottanta minuti di gioco: ecco cosa è successo in Monza-Pisa. Monza-Pisa: biancorossi migliori dei rivali, ma è ancora tutto in gioco È stata una partita intensa e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Il primo atto della finale deidiB si è concluso con il triplice fischio di ieri sera. Sono stati i padroni di casa dela prevalere sugli ospiti delal termine di un match giocato sicuramente meglio dai biancorossi che non sono riusciti, però, a piazzare il definitivo colpo del ko. I nerazzurri, spesso vicini al baratro, sono riemersi da un risultato fortemente negativo nel, quando il colpo di testa assestato da Berra ha regalato una chance, ormai insperata, alla troupe toscana. Domenica il secondo atto di questa finalissima su centottanta minuti di gioco: ecco cosa è successo in: biancorossi migliori dei rivali, ma è ancora tutto in gioco È stata una partita intensa e ...

Advertising

PisaSC : Il Monza vince l'andata della finale dei Play-off. Monza wins the Play-off final first leg. #Pisa #PisaSC… - DiMarzio : #SerieB I Il @ACMonza batte 2-1 il @PisaSC: tutto aperto in vista della finale di ritorno dei #playoff - Eurosport_IT : Il Monza vince l'andata! ???? #SerieB | #MonzaPisa - positanonews : Monza-Pisa finale di andata dei playoff 2-1 tra le #news - JNerazzurro : @serpeinsenno @PSaltato Il Pisa è succursale gobba...non è che cambi poi molto...ciò detto il Monza in A...trasfert… -