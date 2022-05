Lory Del Santo, dopo la sofferenza per il lutto un altro dramma: “È molto difficile…” (Di venerdì 27 maggio 2022) Lory Del Santo si aspettava di ricevere un messaggio dopo tutta la sofferenza provata, ma la naufraga è rimasta delusa. Anche nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi i telespettatori seguono con molta passione le vicende di tutti i naufraghi. Tra i concorrenti che stanno attirando la simpatia e la stima del pubblico a casa c’è sicuramente Lory Del Santo, che ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi 2022 assieme al suo compagno Marco Cucolo. Lory Del Santo conosce bene le dinamiche dell’Isola, dato che è riuscita già a trionfare nella terza edizione del reality show. Pertanto è riuscita a sopportare anche la distanza con il suo partner, dato che dopo un inizio insieme la coppia è stata divisa e ... Leggi su topicnews (Di venerdì 27 maggio 2022)Delsi aspettava di ricevere un messaggiotutta laprovata, ma la naufraga è rimasta delusa. Anche nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi i telespettatori seguono con molta passione le vicende di tutti i naufraghi. Tra i concorrenti che stanno attirando la simpatia e la stima del pubblico a casa c’è sicuramenteDel, che ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi 2022 assieme al suo compagno Marco Cucolo.Delconosce bene le dinamiche dell’Isola, dato che è riuscita già a trionfare nella terza edizione del reality show. Pertanto è riuscita a sopportare anche la distanza con il suo partner, dato cheun inizio insieme la coppia è stata divisa e ...

