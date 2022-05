LIVE – Roma-Juventus 1-0 | semifinale Primavera 2021 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ladi, match valevole per ladei playoff del campionato. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di venerdì 27 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA1-0 (45’+1? Tripi) FINE PRIMO TEMPO 45’+1? – GOL. E c’è il gol del capitano! Tripi beffa Senko centrando da ...