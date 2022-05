LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con dodici uomini, gruppo a 10? (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 13.34 I passaggi al traguardo volante: 1 Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) 12 pt. 2 Edward Theuns (Trek-Segafredo) 8 pt.3 Davide Ballerini (QuickStep-AlphaVinyl) 6 pt. 13.31 Alessandro De Marchi parlotta con il trenino degli Ineos, probabilmente sta chiedendo il ‘permesso’ di salutare il suo paese con qualche metro di vantaggio sul plotone. 13.28 Ora due uomini della Bora-hansgrohe si sono portati in testa a tirare. 13.26 Il plotone non si sta dannando l’anima, siamo a 11? di ritardo. 13.23 A breve anche il traguardo volante. 13.21 Stiamo per passare in quel di Buja, città che ha dato i natali ad Alessandro De Marchi. 13.18 gruppo praticamente fermo: 8? ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 13.34 I passaggi al traguardo volante: 1 Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) 12 pt. 2 Edward Theuns (Trek-Segafredo) 8 pt.3 Davide Ballerini (QuickStep-AlphaVinyl) 6 pt. 13.31 Alessandro De Marchi parlotta con il trenino degli Ineos, probabilmente sta chiedendo il ‘permesso’ di salutare il suo paese con qualche metro di vantaggio sul plotone. 13.28 Ora duedella Bora-hansgrohe si sono portati in testa a tirare. 13.26 Il plotone non si sta dannando l’anima, siamo a 11? di ritardo. 13.23 A breve anche il traguardo volante. 13.21 Stiamo per passare in quel di Buja, città che ha dato i natali ad Alessandro De Marchi. 13.18praticamente fermo: 8? ...

