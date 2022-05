Il talk show russo | Putin è amato da tutti in Russi | Zelensky non lo è in Ucraina

Advertising

simofons : Ma com'è arrivato nei talk show italiani Amedeo Avondet, ventunenne già militante di Fratelli d'Italia, stellina ap… - simofons : A questo punto vorrei evidenziare un pattern: sconosciuti che entrano nell'orbita della propaganda russa e finiscon… - martaottaviani : Oggi a @OmnibusLa7 ho parlato della #infowar russa, dei suoi potenziali effetti sul voto del 2023 e di come alcuni… - TgLa7 : A #SpecialeTgLa7 ancora uno stralcio del talk '60 minuti' durante il quale gli esperti della trasmissione sottoline… - MenassiStefano : @fdragoni Capita quando a scrivere sui giornali o ad affollare inguardabili talk-show ci sono 'giornalisti' che avr… -

ilmattino.it

E' la tesi degli esperti della trasmissione '60 minuti' a sottolineare la differenza tra i leader dei due paesi in ...Una serie di interventi che lasciano Myrta Merlino senza parole si sono succeduti nel corso della puntata del 27 maggio de L'Aria che Tira, ilmattutino di La7. La giornalista napoletana, tra rassegnazione ed ironia, si sfoga per quanto detto dai suoi ospiti Antonio Caprarica e Carlo Cambi: 'Rimpiangeremo la Merkel, moltissimo. ... Il Bello del calcio, la decima stagione: talk-show ancora leader in Campania La nota dama bresciana di Uomini e Donne, Ida Platano, ospite in un noto talk show di Canale 5. Non c'è alcun dubbio che tutta l'attenzione dell'attuale stagione di Uomini e Donne sis stata catalizzat ...È stato l’anno della stella per “Il bello del calcio”, il fortunato talk-show sportivo dedicato al Napoli che ha appena concluso la decima edizione. Con la conduzione ...