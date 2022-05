Il piano per la pace di Di Maio è l’opera struggente di un formidabile dilettante (Di venerdì 27 maggio 2022) Una figuraccia dell’Italia a livello planetario. E la colpa sembra interamente attribuibile al ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, dopo aver acquisito in questi mesi una discreta reputazione internazionale, pare che l’abbia fatta grossa: avrebbe fornito al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres il famoso “piano italiano in quattro punti” sulla guerra senza che il governo lo avesse esaminato. Nessuno ne sapeva niente. Ci risulta da varie fonti che i ministri lo abbiano letto su Repubblica che ne ha dato conto il 18 maggio con grande enfasi. Mario Draghi non ne ha mai parlato, e tantomeno il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a riprova che non se n’è mai discusso nemmeno informalmente nel Consiglio dei ministri, malgrado Repubblica avesse scritto che il documento della Farnesina fosse stato redatto «in stretto collegamento con palazzo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 maggio 2022) Una figuraccia dell’Italia a livello planetario. E la colpa sembra interamente attribuibile al ministro degli Esteri Luigi Diche, dopo aver acquisito in questi mesi una discreta reputazione internazionale, pare che l’abbia fatta grossa: avrebbe fornito al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres il famoso “italiano in quattro punti” sulla guerra senza che il governo lo avesse esaminato. Nessuno ne sapeva niente. Ci risulta da varie fonti che i ministri lo abbiano letto su Repubblica che ne ha dato conto il 18 maggio con grande enfasi. Mario Draghi non ne ha mai parlato, e tantomeno il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a riprova che non se n’è mai discusso nemmeno informalmente nel Consiglio dei ministri, malgrado Repubblica avesse scritto che il documento della Farnesina fosse stato redatto «in stretto collegamento con palazzo ...

