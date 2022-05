I paesi del G7 accelerano sulle rinnovabili. “Unico modo per garantire sicurezza e stabilità delle forniture energetiche” (Di venerdì 27 maggio 2022) I paesi del G7 (Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito) “sono ancora più rafforzati nella loro volontà di accelerare la transizione all’energia pulita, verso un futuro a zero emissioni nel 2050” alla luce della guerra in Ucraina, con l’aumento dei prezzi dell’energia e i danni per famiglie ed imprese. È quanto si legge nel comunicato finale del vertice che si è svolto ieri e oggi a Berlino. I governi coinvolti ribadiscono che “una transizione accelerata verso l’energia pulita è la chiave per migliorare sicurezza, stabilità e affidabilità delle forniture energetiche, riducendo i rischi climatici e di sicurezza nelle forniture associati alla dipendenza alle fonti fossili”. Inoltre, l’installazione di fonti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Idel G7 (Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito) “sono ancora più rafforzati nella loro volontà di accelerare la transizione all’energia pulita, verso un futuro a zero emissioni nel 2050” alla luce della guerra in Ucraina, con l’aumento dei prezzi dell’energia e i danni per famiglie ed imprese. È quanto si legge nel comunicato finale del vertice che si è svolto ieri e oggi a Berlino. I governi coinvolti ribadiscono che “una transizione accelerata verso l’energia pulita è la chiave per miglioraree affidabilità, riducendo i rischi climatici e dinelleassociati alla dipendenza alle fonti fossili”. Inoltre, l’installazione di fonti ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Colloquio telefonico oggi del Presidente Draghi con il Presidente Putin, incentrato sugli sviluppi della situazione… - Giorgiolaporta : Vedo paesi che non riescono a togliere le #armi ai ragazzini di 18 anni del #Texas, che si ergono a modello di… - fattoquotidiano : Non ci sono spiragli di pace, ha detto il presidente del Consiglio. Così la crisi alimentare che minaccia centinaia… - eleenaaa11 : @theunrealedo @h0ecate Docce bagni sdraio ombrelloni e pulizia dovrebbero essere comunali e gratuiti come in tutti… - brongosalvatore : RT @Casadileo1: @ognifrank @MaryNewsWeb @Pres_Casellati @EnricoLetta @LegaleMeglio @Blowjoint @Perdukistan @Antonella_Soldo @riccardomagi @… -