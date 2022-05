Funerali De Mita, Mastella commosso: con lui un colpo di fulmine (Di venerdì 27 maggio 2022) "Un ricordo? Quando ci siamo conosciuti ero ragazzino, venti anni. E' stato un colpo di fulmine tra me e lui poi dopo c'è stato questo incamminamento politico e pure umano e ha determinato le scelte. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) "Un ricordo? Quando ci siamo conosciuti ero ragazzino, venti anni. E' stato unditra me e lui poi dopo c'è stato questo incamminamento politico e pure umano e ha determinato le scelte. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si terranno oggi alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell'ex leader democristiano Ciriaco De M… - rep_napoli : De Mita, i funerali a Nusco con Mattarella. Maxi schermo in piazza, nella bara un mazzo di carte napoletane [dal no… - Icios007 : De Mita: folla per i funerali, transenne e maxischermo - Politica - ANSA - Tg3web : A Nusco, alla presenza del Capo dello Stato, i funerali di Ciriaco De Mita. Tanta gente in piazza. Transenne e maxi… - lino4219 : RT @LaStampa: De Mita, i funerali a Nusco con Mattarella -