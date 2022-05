F 1 | GP Monaco - La Ferrari detta il passo nelle Libere 2

(Di venerdì 27 maggio 2022) Laila Monte Carlo: anche nella seconda sessione di provedel GP diil più veloce è stato Charles Leclerc. Il monegasco ha fermato il cronometro sull'1:12.566, precedendo il suo compagno di squadra di appena 44 millesimi di secondo. Le Red Bull inseguono un po' più distanti, con Perez terzo davanti a Verstappen, staccati di quattro decimi. La Rossa sembra favorita. La qualifica di domani sarà cruciale e non è un caso che in questa seconda sessione di prove i team si siano concentrati proprio sulle simulazioni di giri singoli, attività in cui le due F1-75 del Cavallino Rampante sono risultate le più rapide. Chi ha sofferto di più tra i top team è proprio Max Verstappen, alle prese con una RB18 ancora non perfettamente allineata alle esigenze del campione del mondo in ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONACO ? ?? Miglior tempo di Leclerc nelle #FP2 I risultati ? - SkySportF1 : ? Lungo Verstappen a Monte Carlo ?? Ferrari davanti a tutti (-10' #FP1) LIVE ? - ViViCentro : Formula Uno, GP Monaco: vola la Ferrari! Verstappen fatica un po’ - Italiaracing : Dominio di #Leclerc #Ferrari nella giornata di prove libere del venerdì #MonacoGP -

F1, libere GP: un dominio beneaugurante per laUn venerdì in cui lasi è confermata la grande favorita non solo per le qualifiche di domani ma anche per la gara di domenica, ...show a, anche nelle Libere 2. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto rispettivamente il primo e il secondo miglior tempo del venerdì, precedendo i rivali della Red Bull con Perez ...La Red Bull è lì, con Perez 3° davanti ad un Verstappen meno incisivo rispetto al solito. Ricciardo, FP2 perse. Era appena entrato in pista Daniel Ricciardo quando è finito a sbattere in fase di frena ...Il venerdì di Montecarlo non riserva sorprese, con la Ferrari che si propone ancora una volta come macchina da battere anche nel GP di Monaco... e stavolta non solo con Leclerc, pilota di casa a Monte ...