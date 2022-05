Da Anci e Cna unità d’intenti per realizzare gli investimenti previsti nel Pnrr (Di venerdì 27 maggio 2022) Antonio Decaro – foto sito ufficiale Comune di BariBARI – Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha incontrato a Bari il presidente nazionale di Cna, Dario Costantini. Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati diversi temi che riguardano le amministrazioni locali e il mondo degli artigiani e della piccola impresa. In particolare Decaro e Costantini si sono soffermati sul Pnrr, sottolineando l’importanza di mettere a terra le risorse per modernizzare il Paese con modalità e tempi certi, rimuovendo le criticità che ostacolano in molti casi l’assegnazione dei bandi. “Nella fase di avvio del Pnrr – ha dichiarato il presidente dell’Anci Antonio Decaro – è stato fatto un gran lavoro, da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Ora però abbiamo la responsabilità di procedere ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022) Antonio Decaro – foto sito ufficiale Comune di BariBARI – Il presidente dell’e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha incontrato a Bari il presidente nazionale di Cna, Dario Costantini. Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati diversi temi che riguardano le amministrazioni locali e il mondo degli artigiani e della piccola impresa. In particolare Decaro e Costantini si sono soffermati sul, sottolineando l’importanza di mettere a terra le risorse per modernizzare il Paese con modalità e tempi certi, rimuovendo le criticità che ostacolano in molti casi l’assegnazione dei bandi. “Nella fase di avvio del– ha dichiarato il presidente dell’Antonio Decaro – è stato fatto un gran lavoro, da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Ora però abbiamo la responsabilità di procedere ...

