Crollo sul ghiacciaio svizzero del Grand Combin: diversi morti e feriti (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Grand Combin è un massiccio montuoso delle Alpi Pennine occidentali, la cui vetta maggiore raggiunge i 4.314 m s.l.m, in Svizzera, tra la valle di Bagnes e la val d’Entremont, nei territori dei comuni di Bagnes, Liddes e Bourg-Saint-Pierre. Proprio sulla cima di questa montagna è avvenuto in queste ore un terribile incidente. Alcuni blocchi dal ghiacciaio del Grand Combin si sarebbero staccati all’improvviso travolgendo diverse persone. Il bilancio tra feriti e vittime è decisamente grave. Vediamo nel dettaglio come sono andate le cose.



Un gruppo di 15 alpinisti è stato travolto dal distacco di alcuni blocchi dal ghiacciaio del Grand Combin, sul versante svizzero della montagna. Come riportato dall'Ansa, il ...

