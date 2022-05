Ciaccheri | ricordiamo Alfredino con murales a Garbatella

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Unper ricordaree per ricordare anche la nascita di una delle istituzioni più importanti del nostro Paese che è la Protezione Civile nata proprio a seguito di quei drammatici giorno di 41 anni fa”. Così il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo, nel presentare l’appuntamento di domani alle 11 in via Rocco Da Cesinale 2, nel quartiere. Alla Cerimonia di inaugurazione interverranno lo stesso, poi l’assessora alla Memoria del Municipio Roma VIII, Maya Vetri, in rappresentanza del Sindaco Gualtieri la Consigliera Valeria Baglio, la promotrice del, Stella Liberato, la Presidente del Centro Alfredo Rampi, Rita Di Iorio, una Rappresentanza della Protezione Civile. (Agenzia Dire)