“Che brutta cosa” Ida Platano | prima i sospetti poi la scoperta fuori da UeD | “Doveva dirlo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ida, lasolo oggi. Mancano pochi appuntamenti ancora e anche il dating show di Maria De Filippi prenderà la tanto meritata pausa estiva. Le recenti vicende accadute in studio tra la dama e Riccardo Guarnieri stanno sicuramente confondendo le idee del pubblico e questo avrebbe portato Marco Alabiso a svelare un retroscena sul Magazine del programma. Ida, la scopeta sulla damada UeD. A parte il capitolo con Riccardo Guarnieri, nel passato di Ida anche la conoscenza di Marco, che ha poi raggiunto il capolinea non dopo troppo tempo. Avvisaglie della fine che il cavaliere non ha mai nascosto di provare durante la loro frequentazione. “Ai miei occhi Ida era strana, diversa rispetto ai giorni passati e avevo capito che qualnon andava”, ammette Marco Alabiso ...