Batteri resistenti agli antibiotici | all’AOU Federico II di Napoli un percorso di stewardship antimicrobica che coinvolge tutti i professionisti

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) –, 27 maggio 2022 – La resistenzaè una delle principali minacce alla salute globale e va considerata una pandemia, meno nota, ma non meno pericolosa di Covid-19. Si stima che sia associata al decesso di circa 5 milioni di persone all’anno nel mondo. Il nostro Paese vanta il triste primato europeo di decessi per antibiotico-resistenza. La regione Campania presenta tassi altissimi sia di ceppiche di consumo di. Prescrivere un antibiotico inappropriato vuol dire, infatti, innescare resistenze che richiederanno l’uso disempre più potenti. Una delle risposte per uscire da questo circolo vizioso è la(ASP), cioè il buon governo degli ...

recentemente pubblicato su Science of the Total Environment, condotto da un'équipe di scienziati della University of Chile, infatti, ha svelato la presenza di batteri con geni resistenti agli antibiotici. Batteri, in Antartide ce ne sono alcuni resistenti agli antibiotici. Molti decessi in tutto il mondo si verificano ogni anno a causa di batteri resistenti agli antibiotici. Roma, 26 mag. Adnkronos Salute) – "Il microbiota intestinale, un vero e proprio nuovo organo all'interno dell'apparato digerente, non solo controlla il sistema immunitario e il metabolismo ma ci difende"