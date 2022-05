Ascolti TV 26 maggio, colpaccio vertiginoso ai Soliti Ignoti: Don Matteo finisce (Di venerdì 27 maggio 2022) Giovedì memorabile quello di ieri 26 maggio 2022 e che ha permesso a mamma Rai di raggiungere ottimi risultati negli Ascolti tv. In prima serata era attesa la finale di Don Matteo 13. Una stagione ricca di emozioni, ritorni e partenze. La conclusione ha regalato diversi colpi di scena, con la novità sul maresciallo Cecchini e la scelta di Anna. Spazio al successo dei Soliti Ignoti - Il ritorno, con Amadeus che festeggia per due motivi. Non solo il conduttore ha raggiunto nuovi traguardi con l'auditel, ma le due concorrenti hanno sbancato intascando un montepremi a dir poco favoloso! Ascolti TV ieri 26 maggio: Don Matteo 13 chiude con il 'Massimo' L'ultima puntata di Don Matteo ha praticamente sbancato nel Prime Time. Con 6.19 milioni ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Giovedì memorabile quello di ieri 262022 e che ha permesso a mamma Rai di raggiungere ottimi risultati neglitv. In prima serata era attesa la finale di Don13. Una stagione ricca di emozioni, ritorni e partenze. La conclusione ha regalato diversi colpi di scena, con la novità sul maresciallo Cecchini e la scelta di Anna. Spazio al successo dei- Il ritorno, con Amadeus che festeggia per due motivi. Non solo il conduttore ha raggiunto nuovi traguardi con l'auditel, ma le due concorrenti hanno sbancato intascando un montepremi a dir poco favoloso!TV ieri 26: Don13 chiude con il 'Massimo' L'ultima puntata di Donha praticamente sbancato nel Prime Time. Con 6.19 milioni ...

