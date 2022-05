André 3000 e gli OutKast | non solo rap

(Di venerdì 27 maggio 2022)e glisono una parte importante della storia dell’hip hop e non. Quarantasette anni fa il leader del gruppo di Atlanta veniva al mondo. Dal 1991 ad oggi glihanno prodotto otto album e pubblicato diversi singoli di successo, tra cui l’immortale Hey Ya! nel 2003.: una lunga carriera tra hip hop, funk e pop La carriera del polistrumentista, rapper e produttore statunitense inizia nel lontano 1991, quando insieme all’amico e rapper Big boy fonda gli, con cui si fa subito strada nell’underground hip hop U.S.A. Player’s Ball, il singolo d’esordio del duo, vince il disco d’oro e li lancia come uno dei gruppi leader dell’alternative rap. Il loro primo album Southernplayalisticadillacmuzik vince il disco ...

Jxden_Average : @mosthiphop Scarface Lil Wayne Andrè 3000 - BarbieTheeStar : No Andrè 3000??? - j8flvr : Andre 3000 in solo reprise ?? - GiadaLegnani : Andre 3000 cantami anche la lista della spesa - bornahhh : Andre 3000 parece un usuario de stand -

