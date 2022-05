ALESSIA MARCUZZI ACCOLTA DA MAMMA RAI: IN AUTUNNO LO SBARCO IN PRIME TIME (Di venerdì 27 maggio 2022) La MAMMA è sempre la MAMMA e ogni conduttore, direttamente o indirettamente, è legato alla Rai. E così ALESSIA MARCUZZI riparte dalla tv pubblica dopo l’uscita da Mediaset in quanto non si riconosceva più nei programmi che le venivano offerti. In questa stagione avrebbe potuto condurre “Scene da un Matrimonio“. Partito discretamente nel sabato pomeriggio, si è mestamente concluso alla domenica pomeriggio con il 9% di share. Si era parlato di Sanremo per ALESSIA MARCUZZI ma erano solo indiscrezioni non supportate dai fatti. Dagospia oggi svela che le trattative riguardano Rai2 e precisamente “un nuovo programma in onda da novembre in prima serata. Un nuovo titolo di cinque/sei puntate prodotto da Endemol Shine. Trattativa in dirittura d’arrivo”. Un bella opportunità per ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 27 maggio 2022) Laè sempre lae ogni conduttore, direttamente o indirettamente, è legato alla Rai. E cosìriparte dalla tv pubblica dopo l’uscita da Mediaset in quanto non si riconosceva più nei programmi che le venivano offerti. In questa stagione avrebbe potuto condurre “Scene da un Matrimonio“. Partito discretamente nel sabato pomeriggio, si è mestamente concluso alla domenica pomeriggio con il 9% di share. Si era parlato di Sanremo perma erano solo indiscrezioni non supportate dai fatti. Dagospia oggi svela che le trattative riguardano Rai2 e precisamente “un nuovo programma in onda da novembre in prima serata. Un nuovo titolo di cinque/sei puntate prodotto da Endemol Shine. Trattativa in dirittura d’arrivo”. Un bella opportunità per ...

