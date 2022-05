A Severodonetsk “uccisi in 1.500”. Trovati 70 corpi a Mariupol (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Più della metà delle case di Severodonetsk, ”il 60 per cento, sono state distrutte dai bombardamenti russi, mentre l’80-90 per cento sono state danneggiate e necessitano di importanti interventi per la ricostruzione”. Lo ha dichiarato il sindaco di Severodonetsk, Oleksandr Struk, secondo il quale 1.500 persone sono morte in città dall’inizio della guerra. Aumenta intanto il numero di vittime nella città sotto assedio del Donbass, dove ieri sono state uccise quattro persone, rende noto il governatore di Luhansk, Sergei Haidai, su Telegram, facendo il punto sui combattimenti di ieri. “Per tutto il giorno i russi hanno cercato di avanzare a Severodonetsk da Purdivka e Shchedryshchevo, attaccando le posizioni dei nostri militari nell’area di Ustynivka. I russi colpiscono continuamente i quartieri residenziali”, riferisce ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Più della metà delle case di, ”il 60 per cento, sono state distrutte dai bombardamenti russi, mentre l’80-90 per cento sono state danneggiate e necessitano di importanti interventi per la ricostruzione”. Lo ha dichiarato il sindaco di, Oleksandr Struk, secondo il quale 1.500 persone sono morte in città dall’inizio della guerra. Aumenta intanto il numero di vittime nella città sotto assedio del Donbass, dove ieri sono state uccise quattro persone, rende noto il governatore di Luhansk, Sergei Haidai, su Telegram, facendo il punto sui combattimenti di ieri. “Per tutto il giorno i russi hanno cercato di avanzare ada Purdivka e Shchedryshchevo, attaccando le posizioni dei nostri militari nell’area di Ustynivka. I russi colpiscono continuamente i quartieri residenziali”, riferisce ...

