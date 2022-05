Ultime Notizie – Isis | leader Abu al-Hassan al-Qurayshi arrestato in Turchia

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il nuovo ‘califfo’ dell’sarebbe statoa Istanbul in un’operazione condotta dall’antiterrorismo e dall’intelligence turchi. Lo riporta il portale diturco OdaTv, secondo il quale l’uomosarebbe Abu al-al-, che secondo diverse fonti sarebbe diventatodell’organizzazione terroristica dopo la morte a febbraio di Abu Ibrahim al-in un blitz americano nel nord della Siria. Secondo OdaTv, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sarebbe stato informato della sua cattura e dovrebbe annunciarne l’arresto nei prossimi giorni. Stando al portale, al-sarebbe stato catturato, senza sparare un colpo, dopo una lunga sorveglianza dell’abitazione in cui si trovava. Se la notizia ...

Un enorme asteroide , classificato come potenzialmente pericoloso, sfiorerà la Terra domani. Si tratta del più grande dell'anno (con un diametro di 1,8 chilometri), è chiamato 7335 (1989 JA) e passerà ...Tragedia a Treia in provincia di Macerata. Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in casa : a quanto pare si è impiccato nel bagno della sua abitazione. A fare la scoperta choc sono stati i ... Ucraina ultime notizie. Moody’s taglia le stime di crescita mondiali. Lavrov: piano di pace Italia ... 1' di lettura 26/05/2022 - Sono 619 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, un decesso. Su 3.002 tamponi processati, 2.491 sono stati nel percorso ...Il noto leaker Evan Blass ha confermato in queste ultime ore il design del prossimo medio di gamma Samsung Galaxy M13.