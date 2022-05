Travaglio a La7: “Lobby delle armi forte anche in Italia. Basta vedere l’eccitazione con cui è stata aumentata la spesa militare” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Gli Usa purtroppo non riescono a liberarsi della cultura dei cowboy e dei padri pellegrini ciascuno con la propria arma, ma noi abbiamo un’altra tradizione. È mai possibile che, anziché spiegare qualcosa agli americani, dobbiamo importare da loro soltanto il peggio, tipo questa idea folle secondo cui, senza che nessuno ci attacchi, dobbiamo riarmarci, non si capisce contro chi e contro che cosa?”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando a “Otto e mezzo” (La7) la strage avvenuta in una scuola del Texas. E spiega: “Leggevo stamattina il commento di Biden sulla strage nella scuola del Texas: “Fermiamo la Lobby delle armi”. Biden deve avere un notevole senso dell’umorismo, quando sta imponendo al mondo intero di armarsi. In più, non è che il suo partito non ha governato negli Usa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Gli Usa purtroppo non riescono a liberarsi della cultura dei cowboy e dei padri pellegrini ciascuno con la propria arma, ma noi abbiamo un’altra tradizione. È mai possibile che, anziché spiegare qualcosa agli americani, dobbiamo importare da loro soltanto il peggio, tipo questa idea folle secondo cui, senza che nessuno ci attacchi, dobbiamo riarmarci, non si capisce contro chi e contro che cosa?”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commentando a “Otto e mezzo” (La7) la strage avvenuta in una scuola del Texas. E spiega: “Leggevo stamattina il commento di Biden sulla strage nella scuola del Texas: “Fermiamo la”. Biden deve avere un notevole senso dell’umorismo, quando sta imponendo al mondo intero di armarsi. In più, non è che il suo partito non ha governato negli Usa, ...

