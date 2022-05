Traffico Roma del 26-05-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione di nuovo regolare la circolazione sul raccordo mentre ci sono brevi coda in tangenziale lungo viale Castrense per Chi ha diretto a San Giovanni attenzione su via Appia versoper un incidente in prossimità di via di Ciampino al momento code a partire da via di Fioranello per l’incendio di un veicolo T procede a rilento su via di Bravetta all’altezza di via degli arcelli rallentamenti in direzione centro su via Cassia tra il raccordo è via di Grotta Rossa chiusa temporaneamente via Settembrini per lavori di pulizia del manto stradale altra chiusura stavolta per lavori alle condotte idriche in via canobi tra via verospi via Palasciano in centro si rallenta lungo via Petroselli e via del Teatro Marcello verso Piazza Venezia è proprio a Piazza Venezia in programma Alle 12:45 una cerimonia con deposizione di ...