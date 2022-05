Stromboli, incendio: le fiamme domate e le accuse alla Rai sul set della fiction con Ambra Angiolini (Di giovedì 26 maggio 2022) Stromboli, incendio terribile è scoppiato e divampato sull’isola. Sono stati necessari interventi sia via terra sia via mare per domare le fiamme. Le accuse sono rivolte a un fuoco accesso sul set di una fiction Rai. Stromboli, incendio: le fiamme domate Sull’isola di Stromboli, nelle Eolie, è scoppiato un terribile incendio nella giornata di mercoledì 25 maggio. Si da subito sono stati impegnati i Vigili del Fuoco con due Canadair e un elicottero, e con squadre a terra che hanno lavorato tutta la notte con rinforzi di personale e mezzi da Lipari e Milazzo per cercare di domare le fiamme. Solo nella mattinata di giovedì 26 maggio, le fiamme sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022)terribile è scoppiato e divampato sull’isola. Sono stati necessari interventi sia via terra sia via mare per domare le. Lesono rivolte a un fuoco accesso sul set di unaRai.: leSull’isola di, nelle Eolie, è scoppiato un terribilenella giornata di mercoledì 25 maggio. Si da subito sono stati impegnati i Vigili del Fuoco con due Canadair e un elicottero, e con squadre a terra che hanno lavorato tutta la notte con rinforzi di personale e mezzi da Lipari e Milazzo per cercare di domare le. Solo nella mattinata di giovedì 26 maggio, lesono state ...

