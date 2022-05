Roland Garros | Sonego e Giorgi volano al 3Â° turno Out Cecchinato

Roland Garros, Sonego e Giorgi volano al 3° turno. Out Cecchinato (Di giovedì 26 maggio 2022) Lorenzo Sonego al terzo turno del Roland Garros , secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il torinese, numero 35 del ranking e 32 del seeding, si è imposto in tre set sul ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 26 maggio 2022) Lorenzoal terzodel, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il torinese, numero 35 del ranking e 32 del seeding, si è imposto in tre set sul ...

Advertising

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - Eurosport_IT : Rafa Nadal continua a scrivere la storia del tennis... ???????? ???? 107 vittorie al Roland Garros ???? 76 agli Austral… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - livetennisit : Roland Garros: Il programma di Venerdì 27 Maggio 2022 - Sport_Fair : #RolandGarros Irina #Begu perde la testa: lancia la racchetta e colpisce un bambino in tribuna | VIDEO -