Regolamento Monza-Pisa: come funziona e chi va in Serie A dopo 180?? Sta per calare il sipario sui playoff di Serie B. Una tra Monza e Pisa sarà la terza promossa in Serie A dopo Lecce e Cremonese. Terza contro quarta classificata in doppio confronto andata e ritorno, con gli stessi punti in uno scenario che apre così ad un confronto potenzialmente più lungo dei soliti 180? con qualificazione per la meglio piazzata in caso di parità di punteggio. Il Regolamento, per semifinale e finale, prevede infatti il pass per la squadra meglio posizionata in classifica. Cosa che qui non può accadere. Lo spiega la Lega di B: "Nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con gli stessi punti (quest'anno poteva accadere solamente con Pisa e Monza ndr) e fossero in parità come ..."

