Progetto di educazione alla sessualità in quinta elementare, scoppia la polemica. Dirigente “adesione libera”. Sasso “allertato USR” Ecco la circolare (Di giovedì 26 maggio 2022) Un Progetto per parlare ai bambini di quinta elementare di sessualità e di affettività. Un incontro con lo psicologo che risponderà alle domande dei piccoli su argomenti molto delicati data l'età di chi li affronta. È il Progetto messo in piedi dall'istituto comprensivo di Ceresara, piccolo Comune della provincia di Mantova, e che si svolgerà il prossimo 31 maggio, giorno in cui è previsto l'incontro della psicologo con i bambini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) Unper parlare ai bambini didie di affettività. Un incontro con lo psicologo che risponderà alle domande dei piccoli su argomenti molto delicati data l'età di chi li affronta. È ilmesso in piedi dall'istituto comprensivo di Ceresara, piccolo Comune della provincia di Mantova, e che si svolgerà il prossimo 31 maggio, giorno in cui è previsto l'incontro della psicologo con i bambini. L'articolo .

