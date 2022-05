Poveri ma ricchissimi: ci sarà un altro sequel? Dove si trova Torresecca? Curiosità su trama e location (Di giovedì 26 maggio 2022) Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:40, andrà in onda il film Poveri ma ricchissimi, uscito nel 2017 e diretto da Fausto Brizzi. Si tratta del sequel di Poveri ma ricchi, lungometraggio uscito l’anno precedente e diretto sempre dallo stesso regista. Rispetto al primo film, liberamente tratto dal francese Les Tuche (2011), Poveri ma ricchissimi non è un remake ma un soggetto originale di Fausto Brizzi e di Marco Martani. Nel cast della pellicola compaiono Christian De Sica, Enrico Brignano, Anna Mazzamauro, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro, Giobbe Covatta, Roberta Lanfranchi e Lodovica Comello. La famiglia Tucci, tornata povera, si trova al capezzale della nonna Nicoletta, gravemente ammalata. Tuttavia, scoprono che in realtà i soldi sono in banca e la somma complessiva ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 26 maggio 2022) Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:40, andrà in onda il filmma, uscito nel 2017 e diretto da Fausto Brizzi. Si tratta deldima ricchi, lungometraggio uscito l’anno precedente e diretto sempre dallo stesso regista. Rispetto al primo film, liberamente tratto dal francese Les Tuche (2011),manon è un remake ma un soggetto originale di Fausto Brizzi e di Marco Martani. Nel cast della pellicola compaiono Christian De Sica, Enrico Brignano, Anna Mazzamauro, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro, Giobbe Covatta, Roberta Lanfranchi e Lodovica Comello. La famiglia Tucci, tornata povera, sial capezzale della nonna Nicoletta, gravemente ammalata. Tuttavia, scoprono che in realtà i soldi sono in banca e la somma complessiva ...

Advertising

zazoomblog : Poveri ma ricchissimi: la trama e il cast del film - #Poveri #ricchissimi: #trama - zazoomblog : Poveri ma ricchissimi Quando c’era Berlinguer o Transformers? La tv del 26 maggio - #Poveri #ricchissimi #Quando… - zazoomblog : Poveri ma ricchissimi Quando c’era Berlinguer o Transformers? La tv del 26 maggio - #Poveri #ricchissimi #Quando #c… - Mariodalex1989 : @FBiasin Ma come, è 5 anni che vi vantate di essere ricchissimi, una superpotenza, mentre noi poveretti e sull'orlo… - ACasperia : @gigi52335676 Mi sembra esagerato e di parte. Non che Berlusconi non sia quello che è ma certamente non è il male a… -