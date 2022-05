Playoff Serie B 2021 2022 | il Monza vince il primo round ma con la beffa | 2-1 al Pisa nella finale d’andata

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilsi aggiudica il, ma chedeidiB arriva il 2-1 dei brianzoli all’U-Power Stadium che consentirà alla squadra guidata da Stroppa di giocare per due risultati su tre al ritorno all’Arena Garibaldi. Ilper larghi tratti gioca bene ma viene punito nei suoi momenti migliori dal cinismo e dalla qualità della squadra messa in piedi da Galliani che si gode questo successo insieme a Berlusconi sugli spalti, anche se con molta amarezza nelin cui arriva la rete che ridà speranze ai nerazzurri. Ritorno in programma fra appena tre giorni, domenica sera, e da lì uscirà fuori la terza promossamassima ...

Advertising

SkySport : SERIE B FINALE PLAYOFF #SkySport #SerieB - lamortevito : La finale d’andata dei playoff di B tra Monza e Pisa si è chiusa con la vittoria per 2-1 dei brianzoli grazie ai go… - MomentiCalcio : Il #Monza vince la gara di andata della finale playoff di Serie B: #Pisa battuto 2-1 - cascinanotizie : ???? Monza-Pisa: 2-1 Il gol di Berra dimezza lo svantaggio nel recupero ?? Pisa infinito e che riesce a dimezzare lo… - buoncalcio : #SerieB, il Monza batte il Pisa nell’andata della finale playoff -

Il Monza di Stoppa supera 2 - 1 il Pisa nella finale di andata del: a segno Mota e Gytkjaer, Berra la tiene aperta nel recupero Il primo round della finale deidiB va al Monza. I lombardi superano il Pisa per 2 - 1 e si deciderà tutto nella gara di ritorno. Per la ...di Fabio Belli) FinaleB, Monza Pisa: dove vederla in tv e diretta streaming/ Da Sky e Dazn a Now e Helbiz Live DIRETTA MONZA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta ...Il primo round della finale dei playoff di Serie B va al Monza, che però ancora non ipoteca la sua prima promozione storica in Serie A dopo il 2-1 al Pisa all’U-Power Stadium. Vantaggio brianzolo al 9 ...MONZA - Vittoria importante per il Monza che vince la finale d'andata dei playoff di Serie B per 2-1 contro il Pisa e si avvicina ad una storica promozione nella massima serie. La squadra di Giovanni ...