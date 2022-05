(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Contro la, “per fortuna in questicon la diagnosi precoce si è riusciti a raggiunge un risultato molto più efficace e in tempi rapidi rispetto a quanto avveniva in passato. Trattiamo la malattia fin dall’esordio e questo è uno dei più grandi passi avanti nella gestione della patologia”, perché “un trattamento precoce impatta sull’evoluzione e la prognosi. Oggi dal punto di vista terapeutico abbiamo dei farmaci in grado di modificare la storia naturale della. I pazienti diagnosticati precocemente, e che da subito seguono la terapia, nell’80% dei casi possono posticipare la progressione della malattia in forme più gravi, compresa la disabilità, di 15-20”. Così all’Adnkronos Salute Antonio, ...

Neurologo Uccelli: 'Con cure ad hoc sclerosi multipla +20 anni senza disabilità' (Adnkronos) – Contro la sclerosi multipla, "per fortuna in questi anni con la diagnosi precoce si è riusciti a raggiunge un risultato molto più efficace e in tempi rapidi rispetto a quanto avveniva in ...