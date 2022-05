(Di giovedì 26 maggio 2022)– Unè statoe sequestrato dai Carabinieri della Stazione di. La titolare, una donna cinese di 51 anni, clandestina sul territorio nazionale, è stata arrestata perché gravemente indiziata del reato di favoreggiamento della prostituzione. Dopo aver ricevuto svariate segnalazioni diingelosite e di cittadini del luogo, sempre più insospettiti dall’andirivieni di donne orientali, i carabinieri hanno deciso di verificare e, dopo pochi giorni, hannoche in quelvenivano consumati rapporti sessuali. Alcuni volantini lasciati nelle cassette postali e annunci pubblicitari dall’esplicito contenuto sessuale, scoperti su un ...

Un benessere a luci rosse è stato scoperto e sequestrato dai Carabinieri della Stazione di. La titolare, una donna cinese di 51 anni, clandestina sul territorio nazionale, è stata ... Nettuno, centro benessere a "luci rosse" scoperto grazie alle mogli gelose Il locale, nel centro di Nettuno, gestito da una cinese che è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione. Denunciata anche un'altra donna che seguiva il sito internet e le prenotazioni con i ...(AP Photo/EyePress, File) CHINA OUT Un centro benessere a luci rosse è stato scoperto e sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Nettuno. La titolare, una donna cinese di 51 anni, clandestina sul ...