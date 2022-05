Advertising

Agenzia ANSA

Il direttore della filiale anziché concedergli il prestito bancario, lo indirizzò da, facendo da intermediario. Milia concluse la trattativa con Grazianeddu ma fu poi costretto, subendo anche ...Amore per il calcio e fiuto del gol,anche dal figlio Dardan , che muove i primi passi ... insieme, occupa il secondo posto nei marcatori (Diallo del Derthona edel Sestri con 17 gol ... Mesina: confermati 6 anni in appello per usura e estorsione - Cronaca La Corte d'Appello di Sassari ha confermato questa mattina la condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere per Graziano Mesina, accusato dei reati di usura ed estorsione. Con lui è stato condannato a 5 anni ...La Corte d’Appello di Sassari ha confermato questa mattina la condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere per Graziano Mesina, accusato dei reati di usura ed estorsione. Come riporta Ansa, con lui è stato c ...