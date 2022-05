Mario Draghi in conferenza stampa la diretta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la telefonata al presidente russo Vladimir Putin e il consiglio dei ministri, il pomeriggio del presidente del Consigliotermina con l'incontro con i giornalisti in. Il premier illustrerà i provvedimenti di cui si è occupato il Cdm, che ha approvato l'avvio della riforma degli incentivi alle imprese. Una misura, questa, su cui hanno lavorato i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico., 'L'approvazione di questo provvedimento, che ho voluto fortemente, rappresenta un concreto passaggio per una vera semplificazione nel mondo degli incentivi spesso inaccessibili per troppa burocrazia", ho dichiarato Giancarlo Giorgetti. Nella delega per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese si inserisce anche una proposta del ministro Andrea Orlando relativa al ...