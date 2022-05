Mancano lavoratori stagionali, Spezia coinvolge profughi ucraini (Di giovedì 26 maggio 2022) Lavoro stagionale e integrazione dei profughi ucraini. E' il progetto organizzano dalla prefettura della Spezia, in collaborazione con Camera di Commercio e associazioni di categoria. Ai rifugiati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Lavoro stagionale e integrazione dei. E' il progetto organizzano dalla prefettura della, in collaborazione con Camera di Commercio e associazioni di categoria. Ai rifugiati ...

Giul_Granato : 7 su 7, senza giorno di riposo. Buste paga false, per 6 ore ma ne lavori almeno 10. Come mai mancano lavoratori? G… - luigi96922686 : RT @Alexfacchinetti: ??????Dove finiscono gli euro che mancano ai pensionati seppur in regola con contributi e anni di lavoro gli stipendi da… - Alexfacchinetti : ??????Dove finiscono gli euro che mancano ai pensionati seppur in regola con contributi e anni di lavoro gli stipendi… - Tempo_di_Carpi : Mancano i lavoratori stagionali? Ci sono gli studenti del Meucci - CaterinaDoglio : manca la manodopera, ma pagare di più i lavoratori è una soluzione “semplicistica” “demagogia” (Secondo le imprese… -